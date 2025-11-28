  1. Ekonomim
AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren yerini sağanağa bırakcağını duyurdu. Yapılan uyarıda özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde sağanak görülebileceği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu için kent genelinde etkili sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, İstanbul’un hafta sonuna yoğun bulutlanma ile gireceği, yağışların özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi. AKOM, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim : 1

Sıcaklıklar 15 derece civarına gerileyecek

İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbul hava durumu 

29.11.2025 Cumartesi

Min: 12°C | Max: 16°C

Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Yağış miktarı: 10–25 kg arası

30.11.2025 Pazar

Min: 14°C | Max: 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış miktarı: 5–15 kg arası

01.12.2025 Pazartesi

Min: 10°C | Max: 13°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Yağış miktarı: 3–7 kg arası

02.12.2025 Salı

Min: 10°C | Max: 15°C

Parçalı bulutlu

Yağış miktarı: Yağış beklenmiyor.

