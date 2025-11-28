AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren yerini sağanağa bırakcağını duyurdu. Yapılan uyarıda özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde sağanak görülebileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu için kent genelinde etkili sağanak yağış uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada, İstanbul’un hafta sonuna yoğun bulutlanma ile gireceği, yağışların özellikle bazı bölgelerde kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi. AKOM, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Sıcaklıklar 15 derece civarına gerileyecek
İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.
İstanbul hava durumu
29.11.2025 Cumartesi
Min: 12°C | Max: 16°C
Gök gürültülü sağanak yağmurlu
Yağış miktarı: 10–25 kg arası
30.11.2025 Pazar
Min: 14°C | Max: 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış miktarı: 5–15 kg arası
01.12.2025 Pazartesi
Min: 10°C | Max: 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Yağış miktarı: 3–7 kg arası
02.12.2025 Salı
Min: 10°C | Max: 15°C
Parçalı bulutlu
Yağış miktarı: Yağış beklenmiyor.