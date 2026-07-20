AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti etkilemesi beklenen yeni hava sistemiyle ilgili haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakacak. Özellikle hafta ortasından itibaren İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla etkili olması beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'a Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor

AKOM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamı, 22 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yeni hava sisteminin gelişiyle birlikte bölgedeki atmosfer koşullarında belirgin değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Termometreler çarşambadan itibaren hızla düşecek

Raporda, İstanbul'da hafta boyunca 30 ila 33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacağı aktarıldı. Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak azalmaya başlayacak olan sıcaklıkların, toplamda 7-8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikte kentteki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına gerileyecek.

4 gün etkili olacak

Sıcaklık düşüşünün yanı sıra serin hava dalgası İstanbul genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerini de beraberinde getirecek.

AKOM'un haftalık hava tahminine göre İstanbul'da yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Tahminlere göre 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 24 Temmuz Perşembe, 25 Temmuz Cuma ve 26 Temmuz Cumartesi günleri de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, kent genelinde 4 gün boyunca etkili olması öngörülen sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.