AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Güneş gidiyor, yağmur geliyor

İstanbul'da hafta başıyla birlikte etkili olan güneşli hava etkisini kaybetmeye başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. AKOM'un paylaştığı haftalık rapor, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında ani düşüşler beklenmediğini bildirirken, özellikle hafta sonuna yakın günlerde yağışların yoğunlaşacağı belirtildi.

Akşam saatlerine doğru yağmur geçişleri başlayacak

Şubat ayının başına dek soğuk hava dalgası beklenmezken, AKOM yetkilileri İstanbul'da yağışların tamamen durmayacağına işaret etti. Bugün itibarıyla sıcaklıkların 15°C civarında seyrettiği kentte, akşam saatlerine doğru yağmur geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

Yarın sabah saatlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceği tahmin edilirken, perşembe günü de benzer şekilde 15°C düzeyinde bir hava ile kısa süreli yağış geçişleri yaşanacak. AKOM'un verdiği bilgiye göre, yağış miktarının günlük 3-7 kg arasında olması öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu için ise kentte yağışların şiddetinde belirgin bir artış olacak. Cuma ve cumartesi günlerine yönelik yapılan uyarılarda, bu iki günde sağanak yağışların etkisini göstermesi ve metrekare başına 15 kg'a kadar yağış düşmesi bekleniyor. Yurttaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken, aniden etkili olacak yağmurlar konusunda tedbirli davranılması tavsiye edildi.