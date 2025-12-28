AKOM'dan İzlanda soğuğu uyarısı: Tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre kent, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi, rüzgârın zaman zaman fırtına seviyesine çıkması ve aralıklı yağışların görülmesi bekleniyor.

28 Aralık Pazar günü İstanbul’da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, öğle ve akşam saatlerinde yağış bekleniyor.

Gün içinde sıcaklık 5 ila 8 derece arasında seyredecek, gece saatlerinde ise 4 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 50 ile 95 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

AKOM verilerine göre rüzgârın kuzeyli yönlerden, özellikle karayelden orta kuvvette eseceği, zaman zaman ise kuvvetini artırarak 40–60 km/saat hızına ulaşacağı belirtiliyor. Yağış miktarının gün genelinde metrekareye 1–5 kilogram arasında olması bekleniyor.

İzlanda soğuğu ve fırtına uyarısı

AKOM verilerine göre; hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın "Karayel" yönünden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli fırtına şeklinde (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Fırtınayla beraber aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bugün (Pazar) sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan gün, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışlı bir havaya bırakacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, beklenen kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı halkın tedbirli olmasını, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yılbaşında hava nasıl olacak?

31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı Günü): Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz en yüksek 5°C olurken, gece saatlerinde 0°C’ye kadar düşecek.

1 Ocak Perşembe (Yılın İlk Günü): Yeni yılın ilk gününde hava daha da soğuyacak. Çok bulutlu ve yerel yağmurlu geçmesi beklenen günde termometreler gece saatlerinde -1°C’yi (eksi bir) gösterecek.

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre önümüzdeki günlerde İstanbul'un hava durumu şu şekilde:

29 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 2°C - Max: 7°C)

30 Aralık Salı: Yağmurlu. Metrekareye 10-20 kg yağış düşmesi bekleniyor. (Min: 5°C - Max: 12°C)

31 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, sabah yağmurlu. (Min: 0°C - Max: 5°C)

1 Ocak Perşembe: Çok bulutlu, yerel yağmurlu. (Min: -1°C - Max: 5°C)

2 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 3°C - Max: 8°C)

3 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu. (Min: 6°C - Max: 14°C)