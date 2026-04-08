AKOM'dan kritik uyarı: İstanbul 5 derece birden soğuyacak, kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İstanbul’da hafta sonuna kadar sıcaklıklar düşecek

Gün boyunca kent genelinde aralıklarla yağmur geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar düşerek 10 derecenin altına ineceği belirtildi.

Günün ilk saatlerinde 12 derece civarında ölçülen sıcaklığın, öğle saatlerinde 13 dereceye kadar çıkması, akşam saatlerinden itibaren ise düşüşe geçerek gece 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Hafta sonu itibarıyla yağışlı sistemin kenti terk edeceği ve yeni haftada sıcaklıkların yeniden artışa geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Doğuda kar, genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, hafta sonu da yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması beklenirken, doğu kesimlerde kar yağışı sürecek. Ancak soğuk ve yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta başından itibaren yurdu terk etmeye başlayacak.