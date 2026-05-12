AKOM’dan kritik uyarı: Sıcaklıklar aniden düşecek, tarih verildi

AKOM tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul’da son günlerde 24-26 derece bandında seyrederek yaz havasını hissettiren sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının etkili olacak serin havayla birlikte mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Bugün öğle saatlerinde 26°C'yi bulan sıcaklık, gece saatlerinde 15°C'ye kadar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış (2-5 kg) kenti teslim alacak.

Sıcaklıklar 17°C'ye kadar düşecek

Bu serin ve yağışlı hava dalgası Perşembe günü zirve yapacak. Çarşamba günü sabah saatlerinde beklenen yağmurun ardından, Perşembe günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 17°C'ye kadar düşecek.