AKOM’dan Kurban Bayramı için yağmur uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 27 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.

Raporda nem oranının yüzde 50 ila 90 arasında değişeceği belirtilirken, poyraz yönünden esecek rüzgarın zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı ifade edildi. Rüzgar hızının 5 ila 15 kilometre/saat aralığında seyredeceği kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu aktarıldı.

İstanbul’da perşembe sağanak, hafta sonu güneşli hava bekleniyor

AKOM’un haftalık tahminine göre 28 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış miktarının 5 ila 15 kilogram arasında olmasının beklendiği bildirildi.

Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte, cumartesi gününden itibaren yeniden güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, hafta sonu en yüksek sıcaklığın 25-26 derece civarında olması bekleniyor.