AKOM'dan sağanak yağış uyarısı: Önümüzdeki hafta hava sıcaklıları nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21–27 Aralık dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün kent genelinde sisli ve yağışlı hava etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye kadar düşmesi, gün içinde ise 13 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Yağışın akşam ve gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM yurttaşları uyardı

AKOM verilerine göre rüzgârın poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, nem oranının ise yüzde 50 ile 95 arasında değişmesi bekleniyor. Günlük yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık tahmine göre pazartesi günü yağmur etkili olurken, salı günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri yağış beklenmezken, perşembe günü yerel yağışlar yeniden görülecek. Hafta sonuna doğru ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

AKOM, özellikle aralıklı sağanak ve yerel yağışlara karşı yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.