AKOM'dan sıcak hava ve orman yangını uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde ‘orman yangını’ riski bulunduğunu açıkladı. AKOM verilerine göre, hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul’da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem ile birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

Orman yangını riski

AKOM ayrıca, sıcak ve rüzgârlı hava nedeniyle orman yangını çıkma olasılığının, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak için kapalı alanlarda kalınması önerisinde bulunuldu.