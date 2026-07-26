AKOM'dan yeni hafta tahmini: Megakentte yağış sona eriyor, sıcaklık artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan serin ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini duyurdu.

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar bugün 16-18 derece birden yükselerek hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredecek. Kentte gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 32 dereceye çıkacak

Bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 27 dereceye, akşam 25 dereceye, gece ise 23 dereceye düşeceği tahmin edildi. Nem oranının yüzde 40 ila 80 arasında değişeceği, rüzgârın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Rapora göre, 27 Temmuz Pazartesi'den 1 Ağustos Cumartesi'ye kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Ayrıca bugün yerel olarak metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış görülebileceği ifade edildi.