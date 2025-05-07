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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan gerilimine tepki: Bu kışkırtıcı bir saldırı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir" diyerek, "Terörsüz Türkiye" mesajını bir kez daha vurguladı. Çelik, ayrıca Pakistan ile Hindistan arasındaki saldırılara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan gerilimine tepki: Bu kışkırtıcı bir saldırı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini" belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefini yineledi. Ayrıca, Pakistan ve Hindistan arasındaki saldırılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Tansiyonun yükselmemesi için adımlar atılmalı. Şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Bu kışkırtıcı bir saldırı. Bölgede savaşın çıkmasını sağlayacak saldırıların olmamasını temenni ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için bütün grubumuzun inceliklere dikkat ederek süreci takip ettiğini görüyoruz.

"Şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz"

Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır. Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir. Kararın en kısa zamanda açıklanması son derece önemli. Şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Pakistan terörün araştırılması ile ilgili araştırma yapıyor.

"Cumhur İttifakı’nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir"

Bunun yapılmasında sivil alanları kişileri hedefleyecek şekilde yapılan saldırı kabul edilemez. Tansiyonun yükselmemesi için adımlar atılmalı. Bu kışkırtıcı bir saldırı. Bölgede savaşın çıkmasını sağlayacak saldırıların olmamasını temenni ediyoruz. Sık sık bir araya geliyorlar. Cumhur İttifakı’nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz.

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