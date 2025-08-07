AK Parti'li meclis üyesi Bülent Can Mart istifa edip CHP'ye geçti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Yarbaşı Belediye Meclisi'nin eski AK Part'li üyesi Bülent Can Mart, partisinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Mart'ın rozetini CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer taktı.

"Zorlu süreçte sessiz kalmamak adına böyle bir adım attım"

Bülent Can Mart, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmekte olduğu zorlu süreçte sessiz kalmamak adına böyle bir adım attığını belirtti. Mart, "Baba ocağım olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak, daha iyi bir Türkiye için mücadele edeceğim. İktidar yürüyüşünde emek vermek için buradayım. Tüm yoldaşlara selam olsun" ifadelerini kullandı. Rozet takma töreni sırasında, CHP'li vekiller Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Mart'a yeni partisinde başarılar diledi.