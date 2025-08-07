  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'li meclis üyesi Bülent Can Mart istifa edip CHP'ye geçti
Takip Et

AK Parti'li meclis üyesi Bülent Can Mart istifa edip CHP'ye geçti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Bülent Can Mart, AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Mart’ın rozetini, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin taktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'li meclis üyesi Bülent Can Mart istifa edip CHP'ye geçti
Takip Et

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Yarbaşı Belediye Meclisi'nin eski AK Part'li üyesi Bülent Can Mart, partisinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Mart'ın rozetini CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer taktı.

AK Parti'li meclis üyesi Bülent Can Mart istifa edip CHP'ye geçti - Resim : 1

"Zorlu süreçte sessiz kalmamak adına böyle bir adım attım"

Bülent Can Mart, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmekte olduğu zorlu süreçte sessiz kalmamak adına böyle bir adım attığını belirtti. Mart, "Baba ocağım olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak, daha iyi bir Türkiye için mücadele edeceğim. İktidar yürüyüşünde emek vermek için buradayım. Tüm yoldaşlara selam olsun" ifadelerini kullandı. Rozet takma töreni sırasında, CHP'li vekiller Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Mart'a yeni partisinde başarılar diledi.

AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybettiAK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybettiGündem

 

TBMM çalışanı Saliha Ozan Akkaş'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yakınları neler anlattı?TBMM çalışanı Saliha Ozan Akkaş'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yakınları neler anlattı?Gündem

 

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: Bu süreçte pazarlık, taviz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: Bu süreçte pazarlık, taviz yok
Orman Genel Müdürlüğü'nden "yüksek yangın riski" uyarısı: Lütfen açık alanda ateş yakmayalım
OGM'den "yüksek yangın riski" uyarısı: Lütfen açık alanda ateş yakmayalım
İstanbul depremiyle ilgili şaşırtan senaryo: Denizde 7'den küçük, karada 7'den büyük olabilir
"İstanbul depremi denizde 7'den küçük, karada 7'den büyük olabilir"
AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybetti
AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybetti
TBMM çalışanı Saliha Ozan Akkaş'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yakınları neler anlattı?
TBMM çalışanı Saliha Ozan Akkaş'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yakınları neler anlattı?
Çorum OSB'deki tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı küle döndü
Çorum OSB'deki tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı küle döndü