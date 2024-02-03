Erdoğan açıkladı: AK Parti'nin Hatay adayları belli oldu

AK Parti'nin Hatay'daki adayları an itibarıyla belli oldu. Adaylar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Hatay Büyükşehir Belediye'si için Mehmet Öntürk'ün adaylığının açıklandığını hatırlatan Erdoğan, ilçe belediye adaylarını sıraladı. İşte AK Parti'nin Hatay Belediye Başkan adayları şöyle:

* Hatay Büyükşehir - Mehmet Öntürk

* Altınözü - Rıfat Sarı

* Antakya - İbrahim Naci Yapar

* Arsuz - Değer Tultak

* Belen - İbrahim Gül

* Defne - Gökhan Köse

* Dörtyol - Oğuz Uçar

* Erzin - Erhan Akı

* Hassa - Selahattin Çolak

* İskenderun - Mehmet Dönmez

* Kırıkhan - Ömer Erdal Çelik

* Kumlu - Mehmet Deli

* Payas - Bekir Altan

* Reyhanlı - Ahmet Salman Yumuşak

* Samandağ - Seyit Ali Aslan

* Yayladağı - Mehmet Yalçın