Akpolat, Metris, Paşakapısı şimdi de Silivri Cezaevi'ne naklediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcıları Meryem Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen, Paşakapısı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftci, "Rıza Başkanımızın herkese selamı var. Pazartesi gününden bu yana soğuk havaya rağmen Beşiktaş Belediyesi önünde AKP karanlığına karşı direnen herkese teşekkür etti. Kendisine isnat edilen tüm suçların içi boş ve siyasi bir operasyonun ürünü olduğunu, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden Beşiktaş’a hizmet edeceğini tüm dostlarına iletti" ifadelerini kullandı.

"Dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar"

Akpolat'ın Marmara Cezaevi'ne (eski adıyla Silivri Cezaevi) nakledeceğini aktaran Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi’nden Silivri’ye nakledecekleri bilgisini aldık. Dört gün boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris’e ardından Paşakapısı Cezaevi’ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat’a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" dedi.