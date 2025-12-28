Akrabasının evinin önüne çöp döken kişi gözaltına alındı
İstanbul’un Esenler ilçesinde akrabasının evinin önüne çöp döken kişi gözaltına alındı.
Esenler Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir apartmanda şüpheli C.D. alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp döktü. Kapısına ve duvarlarına tehdit mesajları yazdı.
Çöp döken kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.