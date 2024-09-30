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Aksaray-Konya yolunda 15 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray-Konya yolunda meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine çarptı. Kazada birçok kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Aksaray-Konya yolunda 15 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
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Aksaray-Konya yolunda şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının etkisiyle görüş mesafesi düştü. 15 aracın birbirine girdiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor. Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerinde büyük kaos yaşandı

Aksaray-Konya karayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düşmesi kazaya sebebiyet verdi. Görüş zorluğu yüzünden peş peşe gelen araçlar birbirine çarptı ve olay yerinde büyük bir kaos yaşandı.

Çok sayıda yaralı var

Kaza sonucunda birçok kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin yanı sıra, kazaya şahit olan diğer sürücüler tarafından araçlarla en yakın hastanelere götürüldü. Trafik kazasının ardından, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

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