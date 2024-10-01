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Aksaray merkezli 17 ilde operasyon: 159 şüpheli yakalandı

Aksaray merkezli 17 ilde düzenlenen çete operasyon düzenlendi. 159 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Aksaray merkezli 17 ilde operasyon: 159 şüpheli yakalandı
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

159 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, tüm teknik ve soruşturma yöntemlerinin kullanıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer illerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin işlemleri ve şüphelilere ait el koyulan materyal üzerinde incelemeler devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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