Aksaray Metro İstasyonu'nda trenden duman çıkması nedeniyle seferler aksadı
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi, ulaşımda aksama yaşandı.
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Metro hattında yolcu taşıyan trenden Aksaray İstasyonu'na geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıktı.
Yolcular, anonsla trenden indirilerek istasyon boşaltıldı.
Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı.
Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.