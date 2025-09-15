  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aksaray’da 75 yaşındaki kadının yanlış kan verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi
Takip Et

Aksaray’da 75 yaşındaki kadının yanlış kan verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 75 yaşındaki Ayşe Soylu’nun, yanlış kan verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Soylu'nun oğlu Ahmet İlmekli, "Suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, adli ve idari soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksaray’da 75 yaşındaki kadının yanlış kan verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi
Takip Et

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 75 yaşındaki hastanın, 8 Eylül Pazartesi günü "yanlış kan enjekte edildiği için" hayatını kaybettiği iddia edildi. Yedi çocuk annesi Ayşe Soylu’nun oğlu Ahmet İlmekli, annesinin ölümüne ilişkin konuştu.

"Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız"

Annesinin 8 Eylül Pazartesi günü hastanede kalça ameliyatına alındığını, ameliyat sırasında yanlış kan verildiğinin kendilerine ameliyat sonrası geç saatlerde bildirildiğini söyleyen İlmekli, "Annem bilinci açıkken yanlış kan verildiği söylendi. Başhekimlik, doktorlarla ve savcı ile görüştük. Suç duyurusunda bulunacağız, otopsi yapıldı. Ankara'ya gönderildi. Otopsi raporu geldikten sonra bakacağız, adalete güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anestezi teknikeri görevden alındı

Konuyla ilgili konuşan Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç ise olayın trajik ve üzüntü verici olduğunu belirterek, hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Dr. Güleç, ihmali olduğu öne sürülen anestezi teknikerinin görevden alındığını ve sorumluluğu bulunan diğer personellerin de görevlerinden el çektirildiğini bildirdi.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladıYaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladıEkonomi
Gündem
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu: Böyle sitemler, abi-kardeş ilişkisinde olur
Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu