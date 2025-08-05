  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aksaray'da ekmeğe zam geldi!
Takip Et

Aksaray'da ekmeğe zam geldi!

Ülke genelinde ekmek fiyatlarına yapılan zam Aksaray'da da geçerli olacak. 7 Ağustos itibarıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12 TL'ye yükselecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksaray'da ekmeğe zam geldi!
Takip Et

Aksaray’da vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğe zam geldi. Yeni tarifeye göre, 200 gram ekmek 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 12 TL’ye satılacak. Böylece, önceki fiyat olan 10 TL’ye göre %20 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı. Aksaray da bu artıştan etkilenen iller arasında yer aldı.

MGM, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunduMGM, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunduGündem

 

Genelkurmay Başkanı değişti, 45 general ve amiral emekli edildiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı başladıGündem

 

Gündem
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
Görevden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
10 ilde "change otomobil" operasyonu: 31 şüpheli yakalandı
10 ilde "change otomobil" operasyonu: 31 şüpheli yakalandı
Genelkurmay Başkanı değişti, 45 general ve amiral emekli edildi
Genelkurmay Başkanı değişti, 45 general ve amiral emekli edildi
Şırnak'ta orman yangını: Ekiplerin yoğun çabası sürüyor
Şırnak'ta orman yangını: Ekiplerin yoğun çabası sürüyor
THY’nin ardından Pegasus’ta da powerbank yasaklandı
THY’nin ardından Pegasus’ta da powerbank yasaklandı
Teröristbaşı Öcalan için "umut hakkı", Kavala ve Demirtaş için özgürlük çağrısı: DEM Parti Meclis komisyonunda ne mesaj verdi?
DEM Parti Meclis komisyonunda ne mesajlar verdi?