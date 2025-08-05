Aksaray'da ekmeğe zam geldi!
Ülke genelinde ekmek fiyatlarına yapılan zam Aksaray'da da geçerli olacak. 7 Ağustos itibarıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12 TL'ye yükselecek.
Aksaray’da vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğe zam geldi. Yeni tarifeye göre, 200 gram ekmek 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 12 TL’ye satılacak. Böylece, önceki fiyat olan 10 TL’ye göre %20 oranında artış gerçekleşmiş oldu.
Ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı. Aksaray da bu artıştan etkilenen iller arasında yer aldı.