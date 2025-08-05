Aksaray'da ekmeğe zam geldi!

Aksaray’da vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğe zam geldi. Yeni tarifeye göre, 200 gram ekmek 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 12 TL’ye satılacak. Böylece, önceki fiyat olan 10 TL’ye göre %20 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılmaya başlandı. Aksaray da bu artıştan etkilenen iller arasında yer aldı.