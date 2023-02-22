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Aksaray'da firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

Aksaray'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Haber Merkezi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (39) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. (55) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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