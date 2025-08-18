  1. Ekonomim
Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda kaza geçiren sporcu Cengiz Kalyoncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyonada uçuş yapan Cengiz Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan sporcu, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası kapsamında bugün meydana gelen elim kaza sonucu, İzmirli sporcumuz Cengiz Kalyoncu sert iniş esnasında geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı, sabırlar diliyorum."

