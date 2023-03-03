Akşener 6'lı masadan kalktı, Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı yaptı
İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, "İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" dedi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunarak, "Millet, sizi göreve çağırıyor" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Akşener'in konuşmasından satır başları:
- İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatma söz konusu. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz
- Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.
- Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.
- 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler.
- Altılı masanın son toplantısında 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.
- Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyan olacağız dedik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, talepleri yerine getiren olacağız dedik.
- Masada Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu önerdik.
- Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.