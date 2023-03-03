Akşener 6'lı masadan kalktı, Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

- İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatma söz konusu. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz

- Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.

- Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.

- 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler.

- Altılı masanın son toplantısında 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

- Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyan olacağız dedik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, talepleri yerine getiren olacağız dedik.

- Masada Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu önerdik.

- Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.