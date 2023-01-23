Akşener, Babacan ile bir araya geldi
İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa toplantısı öncesi son ziyareti DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 26 Ocak’ta yapacağı toplantı öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
İki lider DEVA Partisi Genel Mekezi'nde bir araya geldi.
26 Ocak’taki Altılı Masa toplantısından önce liderler turuna, geçen hafta başlayan Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.
Liderler, 10. buluşmalarını 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. Yaklaşık 10 saat süren 10. liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni’ni, 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız.” denilmişti.