Akşener: Başarısız olursam bedelini ödeyeceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda "Başarısız olursam bedelini ödeyeceğim" sözlerini yineledi. Akşener'in "Ben ve her arkadaşım başımızı Türkiye'nin yoluna koyduk. Biz milletimize güveniyoruz. Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşılaşacağız. Bizi gagalayan, bize iftira eden, operasyon çekmeye çalışanlar görecek" açıklamaları dikkat çekti.

Meral Akşener'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

Doğduğun yerden sen sorumlu olmazsın. Senin seçeceğin şey inancındır. Her türlü inançtan bahsediyorum. İnsan ya da üç kağıtçı insan olmak arasında seçim sizindir.

Erdoğan'a acıyorum

Şucukluk, buculuk diyerek farklılıklarımız üzerinde tepinen siyaset yapan zihniyet bitmedi. 'Şapkamı assam seçilirim' gettoları doğdu. Bu taçlandıran da partili cumhurbaşkanlığı oldu. Tek bir şahsın iki dudağına sıkıştırılmış Türkiye. Erdoğan'a da acıyorum. Yeni seçilecek insana da çok acıyorum. Ruh sağlığı gider insanın. Her şeye siz karar veriyorsunuz.

Her türlü hakarete uğradık

Biz et tırnak ilişkisini hep reddettik. Öyle olacaksa bizim parti olarak burada ne işimiz var.

Bu ülkeyi yönetmek için yola çıkan bir siyasi partiyiz

Bizim iddiamız var. Yerel seçimlere tek başımıza gireceğiz. Bu sebeple de biz iftiraya uğradık, hakarete uğradık ama iyi ki tek başımıza giriyoruz bu seçime.

İddia ediyorum ki saygılı, farklı bir rekabetin nasıl olduğunu göstereceğiz milletimize.

"Başarısız olursam bedelini ödeyeceğim" dedim. Ben ve her arkadaşım başımızı Türkiye'nin yoluna koyduk. Biz Allah'a da milletimize güveniyoruz. Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşılaşacağız. Bizi gagalayan, bize iftira eden, operasyon çekmeye çalışanlar görecek. Biz birbirinden nefret edenleri birleştirdik. Biz de 2028'de bu milletin Cumhurbaşkanını işaret etme hakkına ve yetkisine sahip olacağız inşallah..."