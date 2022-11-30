Akşener: Daha yeni başlıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklanan Anayasa değişikliği önerisiyle ilgili Erdoğan'a 'Bunlar iyi günlerin, daha yeni başlıyoruz' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Pazartesi günü altı siyasi parti olarak Anayasa değişikliği önerimizi paylaştık. Yargıyı bağımsız, Meclis'i güçlü, Yürütme'yi de istikrarlı hale getirmek için ortaya koyduğumu bu önemli çalışma ülkemizin kalkınması yolunda atacağımız adımları tariflerken istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor.

Meclisin etkin denetimi deyince iktidardakileri bir rahatsızlık alıverdi. Temel hak ve hürriyetlerin, hürriyeti sınırlamanın istisna olduğunu görünce tedirgin oldular. Hayvan haklarının ilk kez Anayasal güvence altına alındığını görünce mutsuz oldular.

Sayın Erdoğan'ın dediği gibi "Bunlar daha iyi günlerin" daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atakları yaşatacağız. Bu vesileyle Anayasa değişikliği çalışmamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İstibdadın bitişine az kaldı, hürriyete az kaldı.

Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası nihayet faizi tek haneye indirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzü gülüyor. Bizim ekonomistler gülmüyor yalnız. Bir kez daha gördük ki, Merkez Bankası'nın politika faizinin düşük olması bir tek Erdoğan'ı mutlu ediyor. Dolayısıyla bundan sonra politika faizine 'Erdoğan faizi' diyebiliriz.

Bay Kriz'e göre sıra enflasyondaymış. En son 'merak etmeyin o da inecek' dedi. Enflasyon 'martta düşecek' dedi olmadı, nisanda olmadı, mayısta olmadı. Şimdi artık tarih bile veremiyor. 'Üç vakte...' edebiyatıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor.

Tayyip Bey'i üzmeyen TÜİK'in katkılarını da saymazsak olmaz, ne çektiler be, Tayyip Bey'i mutlu etme yolunda çok başkan eskittiler. Sonbaharda düşen yapraklar gibi birer birer döküldüler, adaya teker teker veda ettiler.

Ve en sonunda TÜİK de çareyi her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022’den beri ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de hummalı bir biçimde baz etkisiyle hesap oyunlarıyla milletimize enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler! Milletimiz artık son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; Bu iktidar artık ülkemizi yönetemiyor.

Milletimiz artık markete gitmek bile istemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü parasının yetip yetmeyeceğini bilemiyor. Çünkü kasada mahcup olmaktan çekiniyor. Çünkü aldığı ürünleri iade etmek zorunda kalmaktan korkuyor.

2023 Bütçesi

2023 yılı bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 25 Kasım itibariyle sona erdi. İYİ Parti grubu olarak, milletimizin farklı ihtiyaçlarının, karşılanması amacıyla tam 26 önerge verdik. Mesela; EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla, 100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik. Mesela; internet alt yapımızın güçlendirilmesi ve internet erişimi olmayan, hiç bir hane kalmaması için 3 milyar lira istedik.

Mesela; KOBİ'lere destek ödemesi yapılması için 10 milyar lira talep ettik. Mesela; esnaf ve sanatkârlarımıza, aylık 2000 lira destek verilmesi için 48 milyar lira bütçe ayırın dedik. Mesela; kaçak göçmen ve sığınmacıların, sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezleri inşa edilip, gerekli planlama yapılsın diye 10 milyar liralık bütçe önerdik. Mesela; köprü ve otoyollardan, garanti geçişler için, yandaş şirketlere ödenmek üzere ayrılan, 53 milyar liranın da, bütçeden düşürülmesini talep ettik. Ez cümle; sağlık çalışanlarımızdan, öğretmenlerimize kadar, çiftçilerimizden, şehitlerimize ve ailelerine kadar, milletimizin yaşadığı, birçok sorunun çözümü için, bütçe önergeleri verdik. Tahmin edeceğiniz gibi, istişareden, demokrasiden, nasibini almamış, Cumhur İttifakı milletvekilleri, bu önergelerin tamamını reddetti.

Bizim milletimiz için verdiğimiz önergelerimizin, tamamı reddedilirken, KÖİ projeleri için, yandaş müteahhitlere 102 milyar lira, faiz giderleri için de, 566 milyar lira ödenek koyuldu. Miktarını kimsenin bilmediği, kur korumalı mevduat ödemeleri de aynen devam edecek. İşte size AK Parti’nin ‘millet odaklı’ bütçe anlayışı… Gerçekten ibretlik.

Bay Kriz'in tek amacının ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli fakirleşmeyle bu millete ödeniyor. Bu bütçede millet yok millet."