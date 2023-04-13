Akşener: El ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da parti otobüsünün üzerinden yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime çok az zaman kaldığını söyledi.

Üç yıldır gezdiğini, dükkanların içine girdiğini anlatan Akşener, "Bugüne kadar hiç başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim, sadece sizi dinledim, sizin dertlerinizi dinledim. Çünkü bize göre seçmen velinimettir. Dedim ki o zamanlar, 'Dertlerinizi dinleyeceğim'. Uzun zamandır seçmenin dertlerinin dinlenilmediği, buna karşılık projelerle, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken herkesin birbirine düşman edildiği, komşunun komsusunun karşısına dikildiği ama birilerinin cebini doldurduğu bir düzenle yönetiliyoruz." ifadesini kullandı.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi patron sizsiniz. Oyunuz çok kıymetli. El ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sizden 13. cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'mize oy istiyorum. Özellikle AK Parti'li kardeşlerimden oy istiyorum. Çünkü bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki sayın Erdoğan kazandı, partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış büyük bir öfkeli kitle oluşacak. 5 yıl sonra parlamenter sistemin konuşulamadığı, haftada 36 bin imza atmak zorunda olan ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak. Bu seçimde, bu seçim sisteminin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz."

Seçimde herkesin sandığa gitmesi gerektiğini dile getiren Akşener, "Sandık başında görev almanızı istiyorum. Biz siyasi partiler olarak elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum. 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak, sayın Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olacak ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek. Alkışlarla sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak." diye konuştu.

Akşener, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u da tebrik etti.