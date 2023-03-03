Akşener, GİK üyeleriyle bir araya geldi
İYİ Parti lideri Akşener, pazartesi günü yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener, partinin ek binasındaki kritik toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirecek ve değerlendirmelerini alacak.
Toplantının ardından Akşener'in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.