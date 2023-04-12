Akşener: Herhangi bir yanlışlık olursa parlamenter sistemi konuşacağımız düzen kalmayacak



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları İftar Programı'na katıldı.

Burada konuşan Akşener, mahalledeki bir kişinin, herhangi bir ihtiyacı olduğunda muhtar aracılığıyla bu ihtiyacını karşıladığını, muhtarın mahalledeki herkesi tanıdığını ve aileler arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhtarların ziyaretine geldiklerini ve kendisinden yeşil pasaport istediklerini ifade eden Akşener, "Hey gidi günler hey. O gün milletin oylarıyla seçilmiş, o seçilmişliğin saygısını gören muhtar, bugün bütün yetkileri, bütün iletişim kaynakları elinden alınmış, o verilen büyük oya rağmen etkisiz hale getirilmiş bir millet temsilcisidir. Bizim yapmamız gereken ve yapacağımız şey şu: Elbette ekonomik olarak her türlü eksiğin, gediğin giderilmesi lazım ama Fak Fuk Fon'un mahallenizde dağıtımını siz (muhtarlar) yapacaksınız" diye konuştu.

Erdoğan ve arkadaşları seçilmişleri sevmiyor

Mahallede kayıt olma zorunluluğunun muhtarlıkta olacağını belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidip nüfus müdürlüğünden kağıt alıp sizi çırak çıkaramayacak hiç kimse. Siz vereceksiniz onu. Çünkü o zaman bileceksiniz hırlı mıdır hırsız mıdır, uyuşturucu satıcısı mıdır... Siz bilirdiniz... İstanbul, büyük bir şehir olmasına rağmen 20 yıl evvel bu derece uyuşturucu satıcısı mahallelerde, ara sokaklarda yoktu. Şimdi var. Çünkü sizin elinizden bütün yetkiler alındı, mahallenizde kimler yaşıyor bilme imkanınız yok. Mahallenizin fakir fukarasının durumunu bilme imkanınız yok. Çünkü o keşmekeş özel olarak yaratıldı. Niye? Çünkü Sayın Erdoğan ve arkadaşları seçilmişleri sevmiyor."

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, bu seçimin iki ittifakın birbirleriyle mücadele ettiği bir seçim gibi algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Akşener, seçmeni velinimet olarak kabul ettiğini, seçmene hizmet ve proje üzerinden ulaşılması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kapsayıcı bir dilin olması gerektiğine ve taban politikacılığına inandığını belirten Akşener, şimdiki sistemin, mahalledeki insanları tanıyan, bilgi sahibi olan hiç kimseyi istemediğini savundu.

Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamplaştırmak açısından konuşmuyorum ama bu seçimden sonra eğer herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter sistemi konuşacağımız, yeniden, yeni baştan bir sistem kurmaya yönelik söz edebileceğimiz bir düzen ve dönem kalmayacak. Özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Bakın Erdoğan'ın seçildiğini varsayın. Son dönemi. Partisinde kimseyi bırakmadı ama o 5 yılın sonunda bu sefer bu ucube sistem devam ettiğinde aynı yetkilerle ve uğranılan haksızlıkların, yapılan yanlışlıkların oluşturduğu bir büyük öfkeli kalabalığın eliyle birisi seçilecek. O kişi dünyanın en iyi insanı olsa dahi o yetkilerle bir sene sonra kafayı yer."

Haftada 36 bin imza atılan bir düzen olamayacağını dile getiren Akşener, bu seçimde mutlaka bu düzenin değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her vatandaşın, sıkıştığında veya kendisini yalnız hissettiğinde çalacağı kapının en yakınındaki muhtar olduğunu söyledi.

Muhtarlar konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden İmamoğlu, ramazan ayında muhtarlara ciddi destek sağladıklarını ve belediye adına mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını anlattı.

Bu sistemi 5 yıldır sürdürdüklerini kaydeden İmamoğlu, "Bizimle işbirliği yapan tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.