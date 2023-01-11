Akşener: İşi gücü bıraktılar seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih arayışına girdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında seçimin erken bir tarihe alınmasıyla ilgili tartışmalara değinen Akşener şunları söyledi:

"Şunun şurasında seçimlere beş ay kaldı. İktidar seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih arayışına girdiler. İşi gücü bıraktılar bununla uğraşıyorlar. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili bir başka yorumda bulunuyor. Hatta en son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018'de üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi aklınıza geldi? Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı Haziran'a kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri zamlar Haziran'a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı açıkladığından daha hızlı büyüyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV ile ilgili açıklamasını eleştiren Akşener, "Nebati Bakan şimdi de ÖTV ile tanışmış. 'ÖTV indirimi isteyene araç bulabildin mi diye soruyorum. Yok diyor. Ben de bulamadığın arabanın niye ÖTV'sini indirelim diyorum' diyor. Bunların her biri Türkiye'de oluyor. Şakacı, şirin diyor ki ÖTV'yi indireceklermiş de araba kıtlığı çektiğimiz için indirmiyorlarmış. Buram buram liyakat kokan akıl dolu bir açıklama daha." ifadelerini kullandı.