Akşener, Karamollaoğlu ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüştü.
AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.
Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin, "Milletvekili listesini mi görüştünüz" sorusuna, "Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili." yanıtını verdi.