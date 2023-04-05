Akşener kürsüye kurşunları fırlattı: Bu kurşun mu bizi durduracak!

Akşener İYİ Parti Grup Toplantısında hükümeti eleştirdi.

Partisinin genel merkezinde yaşanan kurşun olayıyla ilgili, sert açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Tüm değerlerden mahrum bırakıldığımız ucube dönemin sonuna geliyoruz. Hukuka keyfine göre yön veren, başkentin göbeğindeki alçak bir suikastin faillerini bulmaktan aciz bir devlet tarafından yönetiliyoruz.

Sinan Ateş cinayeti üzerinden hükümete yüklendi

Sinan Ateş'in katillerine göz yuman katil ve korkak bir iktidar.

Neydin ne oldun Recep bey? Cesaretin sembolüyüm dedim esaretin sembolü oldun. Recep Bey'in yapamadığını biz yapacağız. Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız. Yataklık edenler cezasını çekecek, üstünü örtmeye çalışanlar cezasını çekecek.

Seçimlere 39 gün kala BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Soruşturma bahanesi bulması yeterli olacak. İçişleri Bakanlığı bilgileri verin dediğinde verilecek. Tek adam rejiminin diktatörlüğe uzanan yoluna bir tuğla daha eklenecek.

Sen daha dün şahlanıyoruz diyordun 2018'de 2020'de şahlanıyoruz demiyor muydun? Hani önündeki tek engel parlamenter sistemdi? Türkiye senin bu beceriksizliğine daha fazla tahammül etmeye mecbur mu?

Çok değil geçtiğimiz sene cari fazla vereceğiz diyordun. Ne oldu rekor cari açık verdik. Sen hala aynı şeyleri söylüyorsun. Zahmet edip de seçim söylemini bile değiştirmiyorsun.

Ay sonunu düşünmekten dertlenen vatandaşımızın derdini biz çözeceğiz. Bizimle beraber tertemiz bir sayfa açacak. Türkiye bu sayfada tarih yazacak. Siz sakın kürsülerde kül bırakmayan Recep Bey'e bakmayın. O yüzden huysuz ve gergin.

"Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir ama bize vatan toprağıdır"

Bana utan utan diyorsun evet utanıyorum ben. Cumhurbaşkanı olmanın zerresini bile taşıyamamandan ben utanıyorum. Küfür bulanmış dilinden, iftiralarından biz utanıyoruz. Ama belli ki sen hiç ama hiç utanmıyorsun.

Muhalefeti Cudi'ye Gabar'a gömmekten bahsedip şirazeni kaybettin. Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir ama bize vatan toprağıdır. Biz şehit olup Gabar ve Cudi'ye gömülmeye hazırız.

Neymiş kiminle uğraşacağımı bilecekmiş. Bir aslan miyav dedi minik fare kükredi. Recep Bey sen hiç merak etme ben kiminle uğracağımı çok işyi bilirim.

Terörist başının mektubunu televizyonda okutanla uğraşırım, yağmacılarla uğraşırım. milletime yalan söyleyen üstüne de saraylarda keyif çatanlarla uğraşırım. Emekçileri, memurları enflasyona ezdirenlerle uğraşrım, gençleri itip kalkanlarla uğraşırım. Seninle uğraşmaya devam edeceğim.

Recep Bey çıkmış bir de bana kırılmış. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de benden özür bekleyeksin. Hadi oradan hadi! Biz buralara çiçek bahçelerinden gelmedik.

Kürsüden kurşunları yere fırlattı

Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bu kurşun mu bize dur diyecek.

Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca şey olduktan sonra bu kurşun mu bizi durduracak? Söyleyin Özgecanlar , Emineler sindi mi? Şimdi bizi bu kurşun mu durduracak. Söyleyin Gonca Kurişler vazgeçti mi? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üzerinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak.

O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum, bu sözü törenize atanıza uyarak verin, bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? Çöken karanlığı çökertmek için 40'tan 40 bin olacaksınız söz mü? Bu millet 15 Mayıs sabahı kendine düşen gömleği yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabah hep birlikte hürriyet diye bağıracak."