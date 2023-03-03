Akşener masadan kalktı, Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı yaptı

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde birlikte hareket etmek için bir araya gelen 6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sert açıklamalarıyla dağıldı.

Akşener, dün yapılan 6’lı masa toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu masada gündeme getirmişti. Bugün ise Akşeher dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek sert ifadelerde masanın dağıldığını bildirdi ve Yavaş ile İmamoğlu’na aday olmaları için çağırıda bulundu.

Türk siyasi tarihinin en önemli birlikteliklerinden ve ittifaklarından birisi olan 6’lı masa, CHP ve İYİ Parti’nin gündeme getirdiği aday isimlerinde uzlaşma olmaması sebebiyle dağıldı. Böylece önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen, ardından ortak aday belirlemek üzere mutabakata vararak Millet İttifakı haline dönüşen yapı, bugün itibarıyla dağılmış görünüyor.

Önceki gün yapılan 6’lı masa toplantısında uzlaşma çıkmaması üzerine konuyu partisinin yetkili organlarına taşıyan İYİ Parti lideri Meral Akşener, uzun süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



"İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakıldı"

Konuşmasına “İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, Türk milletine yıllardır yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır” ifadeleriyle başlayan Meral Akşener, Türkiye’nin 20 yılını harap eden ucube zihniyete karşı ilk günden bu yana aynı inançla durduklarını ve durmaya devam edeceklerini söyledi.

2002 yılından bu yana bir çok şeyin karşısında durduklarını dile getiren Meral Akşener, milletin iradesine ipotek koyanların karşısında durduklarını aktardı.

O tarihten bu yana 15 Temmuz darbe girişimi dahil bir çok olayda durdukları yere ilişkin örnekler veren Akşener, “Ceketimi atsam seçilirim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Milletin sesini bastıran, iradeden korkan değil, iradeden güç alacaklarını belirten Akşener, “Bu vesileyle, anlamış olduk ki; şahsi hırslar, Türkiye’ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki; kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan, kuyruklu yalanlar; milletin kazandığı, bir büyük hakikate, tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki; yenilgi yenilgi büyüyen, küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı, kutlu bir zafere tercih edilmiştir" dedi.

Siyasetin merkezine milleti alıp, memleketi karış karış gezdiklerini söyleyen Meral Akşener, milletin dertlerini dinlediklerine değinen Akşener, “Geçtiğimiz yıl milletin ihtiyacını düşünerek 5 siyasi parti ile önemli adım attık. Türkiye için ortak dertler ve çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişliği, ortak politikalar metninde mutabakat sağladık” ifadelerini kullandı.

Ortak adayın kim olacağını tartışırken, 5 siyasi partinin Kemal Kılıçdaroğlu ismini gündeme getirdiğini, kendilerinin ise 3 yıldır sokak sokak dolaşarak iki belediye başkanının açık ara kazandığını gördüklerini söyleyen Akşener, bunun yanında ortak adayın araştırmalara dayanan rasyonel şekilde belirlenmesi yönündeki görüşlerini beyan ettiklerini hatırlattı.



"Ne kumar, ne noter masasında olmayacağız"



Gelinen son noktada 6’lı masanın artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybettiğini söyleyen Akşener, “Ortak akıl olmaktan tüm alternatiflerin kara listeye alınarak noter masasına dönüştü. Milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ne kumar, ne noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim etmeyeceğiz” dedi.

Yavaş ve İmamoğlu’nu göreve çağırdı

Bu açıklamaların ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na adaylık için çağırıda bulunan Meral Akşener, bunun topyekün dayatmacılığı yıkma vazifesi olduğunu, kendini milletten büyük gören çirkin dayatmayı yıkma vasifesi olduğunu söyledi. “Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez” diyen Akşener, “Sözün sahibi millettir, bu karar milletindir. Bu saatten sonra seçim yapma düşüyor. Ya ışıl ışıl güneşin altında dik durup, ya uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan ilk tepki: Taşlar yerine oturacak



Meral Akşener’in açıklamalarını TBMM’de kurmaylarıyla birlikte televizyondan takip eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok kısa bir değerlendirme yaparak, “Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu kısa acıkmanın ardından TBMM’den ayrılarak, CHP Genel Merkezine gitti.