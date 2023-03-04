Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener başkanlığında partinin ek binasında Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanların katılımıyla düzenlenen toplantı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, Akşener'in Millet İttifakı'nın 6 Mart'taki toplantısına katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, "Yok hayır, katılmayacak." cevabını verdi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin adayının olup olmayacağı sorusu üzerine, her şeyin zamanı gelince konuşulacağını söyledi.

"İlkelerimizi söyledik"

Erhan Usta da bir soru üzerine, "Biz orada ilkelerimizi söyledik, yani altılı masa kendi çalışma ilkelerine dönerse... Bunun anlamı şu; bundan sonra 'Biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki şey bir daha olmayacak' derse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını biz düşünüyoruz. Bu haliyle altılı masa veya beşli masa öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiştir." dedi.

Söyledikleri şeyin çok net ve açık olduğunu ifade eden Usta, "Yani mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz, kararlar mutabakatla alınacak, bugüne kadar da hep öyle yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, "6 Mart'taki toplantıya bir davet mi bekliyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Bu irade beyanını bekliyoruz. Bu irade beyanı olursa ama bu irade belli ki olmayacak. Çünkü çok net bir şekilde artık anlaşılıyor. Masanın başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu bu geldiğimiz noktada anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener adaylığını açıklayacak mı?" sorusuna "Onlara bakacağız." karşılığını veren Usta, "Gündeme gelir mi?" sorusu üzerine ise "Önümüzdeki toplantılarda, hepsi aşama aşama gidiyor. Her şey yeri geldikçe konuşulacak." dedi.

Usta, "Adaylığı yarın mı konuşacaksınız?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, "Adaylık meselesi şu andaki gündemimizde değil." diye konuştu.