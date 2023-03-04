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Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Partili belediye başkanlarıyla parti genel merkezi ek binasında bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

 

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