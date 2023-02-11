Akşener: Yabancıya toprak satışı yasaklansın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım. Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Bizim için yangından mal kaçırmak söz konusu değil" dedi.

Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Akşener, devletin bilgisi dahilinde her bir enkazın ister sivil ister devlet görevlisi 2 kişiye zimmetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Hala canlı kurtarılan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Akşener, arama-kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde çöp sıkıntısı ve tuvalet ihtiyacı

Deprem bölgesinde çöp sıkıntısı olduğuna işaret eden Akşener, "Biz bunları 99 Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle çöpü toplama imkanı yoksa, organizasyonlar yapılamıyorsa, derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder. Hawaii'de olan depremde çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Buna dikkat etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Meral Akşener, bölgedeki tuvalet ihtiyacına da işaret ederek, derhal konteyner evlere geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cenazelerin defin işlemi için kefene ihtiyaç duyulduğunu da anlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğüne işaret eden Akşener, şöyle devam etti:

"Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı. Onun için de çocuklarımızı anneleriyle birlikte mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir, arama-kurtarma çalışmalarına katılabilir ama anne ve çocukların depremden etkilenmeyen illere götürülmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak Antalya, İstanbul ve Ankara'da bu manada bir çalışmanın içindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz."

Daha fazla güvenlik görevlisi lazım

Deprem bölgesinde güvenliğin de önemli olduğunu kaydeden Akşener, "Evlerin içinde ziynet eşyaları var. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü şu an itibarıyla insanlara çok lazım. Deprem bölgesine daha fazla güvenlik görevlisinin, asker ve polis sevkiyatının yapılması lazım." dedi.

Meral Akşener, bunun hem yağma hem güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka ve mutlaka, özellikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de şu an itibarıyla yabancıya toprak ve mülk satışının yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Kesinlikle Türkiye'de an itibarıyla durdurulması lazım toprak, ev ve mülk satışının. Ne dediğimi Hataylılar anlıyor.

Ayrıca çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek 10 bin lira evet güzel ama bunun devamı lazım. Birçok insan işlerinden oldu. Evlerin hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum mutlaka devlete teslim edin. Depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'lerin organizasyonları var ama onların başına devletin mutlaka sosyal hizmetlisini koyması lazım.

Sonra amcası çıkar, dayısı çıkar ve DNA testi ile teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organ için çalınır, Batılı, Amerikalı, Avrupalı ailelere evlat edindirmek için satılır. O yüzden çocuklar, çocuklar, çocuklar... İlaç, tuvalet, iç çamaşırı ve çocukların emniyeti, ısınma, barınma. Artık gıdaya erişim konusunda sorun yok."