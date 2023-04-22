Akşener'den "23 Nisan" mesajı

Meral Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "1920'den 2023'e uzanan inancımız ve kararlılığımızla milletimiz, bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak ve hep birlikte tarih yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Akşener paylaşımında, Meclis'in ilk toplantısını anlatan bir videoyu da yer verdi.