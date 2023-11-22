Akşener’den 50+1 tartışmasına ilk yorum: ‘Günaydın Sayın Erdoğan’ diyerek çağrı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme değerlendirmelerde bulundu. Siyasetteki yüzde 50+1 tartışmasına Akşener de katıldı.

İYİ Parti lideri, Cumhurbaşkana Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek; "Gelin Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için siz de bizim gibi, bir adım atın. Gelin, önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin" çağrısında bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Seçimlerden önce; mülakatın kaldırılacağını; ve adayların, KPSS puanıyla atanacağı sözünü veren, AK Parti; seçimlerden sonra, yine sessizliğe bürünmüş durumda… Havaya bakıp, ıslık çalıyorlar… On binlerce genç öğretmen kardeşime, söz verdiler; ama istediklerini aldıktan sonra; utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan, sözlerinden döndüler.

* Ben de milletvekili arkadaşlarıma, bu konuda talimat verdim. Öğretmenlerimizin yaşadığı, bu zorlukları hafifletmek ve özellikle atama bekleyen öğretmenlerimizin kadro ve mülakat sorunlarını çözebilmek amacıyla Meclis grubumuzun hazırladığı araştırma önergemiz yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Gelin, bir kez olsun, seçimde söylediklerinizin, arkasında durun; söz verdiğiniz gibi mülakatları derhâl kaldırın.

Yüzde 50+1 çıkışı

Çok değil, daha birkaç yıl önce; iktidarın, bir daha açılmamak üzere, kapattığını söylediği bir sayfa; bir de baktık ki bugün yeniden açılmış... Büyük büyük hamasi cümlelerle savundukları itirazlarımızı da her türlü hakaret ve iftirayla reddettikleri 50+1 sistemini bugün, değiştirmek istiyorlar. Hem de bizzat, Sayın Erdoğan’ın sözcülüğüyle… Sabah şeriflerin hayrolsun, Sayın Erdoğan… Biz zaten hesapsız kitapsız, alelacele getirdiğiniz Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin Türkiye’nin başına, bela olacağını daha 2017 yılında söylemiştik! Bu ucube sistemin, Türk demokrasisinde derin yaralar açacağını söylemiştik! Zaten var olan kutuplaşma ortamının, daha da derinleşeceğini söylemiştik!

* Hatalarınızda inat ettiniz. Ez cümle; Günaydın Sayın Erdoğan! Sonunda yine bizim dediğimize geldiniz… Peki bu süreçte, kaybeden kim oldu? Ne yazık ki, yine aziz milletimiz oldu. Madem ki, Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız o zaman, buradan, bizzat kendisine sesleniyorum: Gelin, AK Parti olarak ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının, siz de bizim gibi, önüne geçin. Gelin Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için siz de bizim gibi, bir adım atın. Gelin, önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin!

* Ama Sayın Erdoğan; eğer ki, bu açıklamayı yapmaktaki amacın; anayasa değişikliğinin, arkasına sığınıp; sistem ile birlikte, 2 dönem kuralını değiştirmekse; işte o zaman, hiç kusura bakma, çok beklersin!

* Değerli dava arkadaşlarım; Biliyorsunuz, ilginç günlerden geçiyoruz. Bir yanda, sözde muhalif basın. Diğer yanda, yandaş basın. Türkiye’yi araya alıp, mutlu mesut yaşayan, iki kutup; İYİ Parti’ye karşı birleşmiş… El birliğiyle, herkes İYİ Parti’yi tartışıyor. Ne mutlu bize…

* Neymiş? İYİ Parti zor durumdaymış… Bak sen hele!... Seçmene verdiği sözlerin, hiçbirini tutmayanların, keyfi yerinde; Milletimizi, enflasyona ezdirenlerin, keyfi yerinde; Memleketi, kaçak hendeğine çevirenlerin, keyfi yerinde; Ama yetkiyi alıp, Türkiye’yi düze çıkarmak için sabırsızlanan, İYİ Parti, zor durumdaymış…

* Seçimleri el birliğiyle, Sayın Erdoğan’a hediye edenlerin keyfi yerinde; parti içi hesaplarını görmek için, Türkiye’yi feda edenlerin, keyfi yerinde; yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının, keyfi yerinde; ama tüm itirazlarında, haklı çıkan; sözünün değeri, daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış.

* Dün; “Yüzde 60 ile kazanırız.” yalanını üretenler; Bugün çıkıp; İYİ Parti üzerinden, yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık. Çünkü bunların, tıyneti böyle… Hiç kusura bakmasınlar: İYİ Parti’de; güneş yerinde her şey yolunda…

* Ama bu yaşadıklarımız, kesinlikle tesadüf değil. Sözümüz dinlenseydi ve milletin tartısına, milletimizin, bizden talep ettiği bir adayla çıksaydık; bu en çok kimi üzerdi? Elbette Saray ve eşrafını üzerdi… İşte bu nedenle, “kazanacak aday” dediğimiz için, bizi topa tuttular; ama, “yüzde 60’la alırız” diyen akılsızlara, dokunmadılar.