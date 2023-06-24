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Akşener'den 6'lı masaya: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum

Partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, "Biz bu partiyi kurmak için CHP’den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi. Akşener, "Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı. Akşener, 6'lı masaya, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." diye seslendi.

Haber Merkezi
İHA
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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla başladı.

Akşener, yaptığı konuşmada, "Biz bu partiyi kurmak için CHP’den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi.

Akşener, “(2019 Yerel Seçimleri) Kılıçdaroğlu’dan randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul’un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı ama biz hariç.” diye konuştu.

Akşener, "Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.

Akşener, 6'lı masaya, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." diye seslendi.

 

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