Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gel bu konunun üzerindeki tüm tartışmaları kapatalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasında başörtüsü için yapılan Anayasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener şunları kaydetti:

"Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

O nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Biz elbette siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak gören bu arkadaşları, seçim kazanmak için her şeyi mubah bilen siyasi partinin giderayak bir kanun teklifinden Anayasa peyda etme gayretlerine şaşırmadık. Madem Anayasa'da bir değişiklik olmalıydı son 20 yılda neredeydiniz? 2008’de bu konuda düzenleme yapıldı. O zaman Mecliste olan bizler de buna destek verdik.

Mezardan ölüleri kaldırıp sandığa götürdüğünüz refarandumda bu değişikliği neden yapmadınız? Aklınıza mı gelmedi, yazmayı mı unuttunuz?

Hep bir uçtan bir uca gitti bu ülke. Sağduyunun ortadan kalktığı kutuplaşma üzerinden her türlü rantın devşirildiği bir düzenek devam ediyor. Bugün başörtü mevzusu da benzer konu.

Mesela 2017'de bir kez daha anayasa reformu yaptınız. 150 yıllık birikimi tek kalemde sildiniz, rejimi değiştirdiniz. Peki o gün neredeydiniz? O değişikliği neden yapmadınız? Yazacaktınız da karakter limitine mi takıldınız?

Memleketin bu kadar ağır sorunları varken esasında var olmayan bu mesele siyasetin gündemini kapladı. Elbette biz de bu duruma sırtımızı dönemeyiz. Bu arkadaşlar anayasa yapma konusunda olağanüstü yeteneğe sahip.

Şimdi de her zamanki gibi ellerine eksik metin almışlar. Tekrar ediyorum, akıllarınca gol atma motivasyonuyla yarım yamalak bir işle karşımıza çıkmış. Buyurun hodri meydan

Madem bu konu yeniden masada anayasaysa anayasa biz varız. Ama öyle ağam dedi saray dedi yok. Öyle 'miş' gibi yapmak yok. Ağlamak sızlamak yok. Sağdan soldan duyuyorum.

Saraydaki siyaset dehaları abuk subuk konuşuyor. Vay efendim neymiş bu seçim diğerleri gibi değilmiş. Başörtü meselesinin tekrar gündeme gelmesi iyi olmuş bunun seçimde çok faydası olurmuş. Yok eğer seçimi kaybederlerse anayasa mahkemesinden bu metni iptal ettirirlermiş. Seçim sonrasında da bunun ekmeğini yemeye devam ederlermiş.

Daha ahlaksızca olanı da var, teklif mecliste 400’ü bulsa da bazı milletvekillerine hayır oyu kullandırıp referandumuma götürürlermiş. Erdoğan seni uyarıyorum, bu konu bir sınavdır. Kim hangi siyasi rantı kovalıyor beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim ant olsun yemin olsun başörtülü başörtüsüz tüm kadınların tüm insanlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem, etmeyeceğim.

"Özgürlük alanını genişleten teklifimiz var"

Meral Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan ben de sana bizzat seslenmek istiyorum. Gel bu konunun üzerindeki tüm tartışmaları kapatalım, gel bu meseleyi sonsuza dek ülke gündeminden çıkaralım.

Milletin tamamını kapsayacak düzenleme yapalım. Eğer ajandam var, bunu değiştiremem demiyorsan eğer ben siyasi rant peşindeyim bu pastayı kimseye yedirmem demiyorsan, gerçekten ortak akıl arıyorsan haydi buyur ben varım, biz varız, İYİ Parti olarak varız. Özgürlük alanını genişleten teklifimiz var. Arkadaşlarımız çalıştı biz hazırız.

Sahici mutabakata varıp esasında var olmayan bu tartışmayı tarihe gömmeye varız. Bu konuda kim samimi değil tüm Türkiye izlesin. Millet devlet bütünlüğüne daha fazla zarar vermeyelim.

Milletimizin gerçek sorunlarına, kanayan yaralara, okula aç giden çocuklara dönelim. Milletimize dönelim. Başörtülü başörtüsüz tüm kadınların hayatını dar eden yakıcı meselelere dönelim. Yeni hikayeler yazmanın kavgasını verelim. Bu vesileyle tüm kadınlarımıza ve milletimize seslenmek istiyorum."