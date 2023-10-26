Akşener'den Erdoğan'a Hamas eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Akşener, bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanının dün Hamas ile ilgili olarak yaptığı bir açıklama vardı. Karşılığında İsrail'den de bir cevap geldi. Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasına yönelik. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine, bu konudaki duruşlarının net olduğunu aktardı.

Hamas'ın, İsrail'de yaptığı, sivillerin öldürülmesine yol açan eyleminin adını "terör" olarak nitelendirdiklerini vurgulayan Akşener, şu görüşleri paylaştı:

"Bunu koyun bir kenara. En büyük zararı da Filistinlilere ve Gazze'de yaşayan insanlara vermiştir. Orada da ne vardır? Benim kafamda eski bir içişleri bakanı olarak koca bir soru işareti var. Bu başka bir şey ama Netanyahu bize göre bir katildir. Netanyahu'nun şu anda çoluk çocuk, kadın, hastane, ibadethane, okul demeden Gazze'yi bombalaması bir devlet insanına yakışmayan, bir katile, bir katilin davranışına uyan davranışlardır. Dün de ben bunu söyledim. Netanyahu bir katildir. Dolayısıyla bir savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bu kadar açık. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ve arkadaşları, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri olarak, dikkatli bir dille sakin bir tutumla götürdüler."

"Seçim kazanmaya yönelik yeni bir kutuplaştırmayla karşı karşıyayız"

Akşener, Türkiye'nin yerel seçime gittiğini anımsatarak, "Yerel seçimlerde genel olarak kutuplaştırma hep işe yaramıştır. Genel seçimlerde de kutuplaştırma işe yaramıştır ama Filistin ve Gazze konusunda şu anda Türkiye'deki tüm siyasi partiler ve onların taraftarı, yöneticisi, oy vereni, seçmeni hükümetin devlet adına durduğu yeri doğru bulduk. Yanında olduğumuzu söyledik. Yani 'garantör devlet olmayı devam ettirin' dedik. 'Masada dursun' dedik. 'Can kayıplarının önlenmesi için arabuluculuk görevi bizde olsun' dedik, 'siz yapın' dedik. Ama bir şey daha gördük biz burada. Amerika başta olmak üzere, Batı dünyası, demokrasi, memokrasi, hava gazıymış, İsrail'in yanında yer aldılar. Buna karşılık Gazze'nin, Filistinlilerin karşısında yer aldılar. Şimdi bunu da kınadık, bunun da yanlış olduğunu söyledik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı izleyemediğini, ancak haberleri okuduğunu dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı konuşmada Hamas'ı bir mücahit birliği olarak değerlendirdi. Bunun karşılığı olarak şimdi farklı bir taraf olma hali. Yani Türk milleti, Türkiye'deki tüm siyasiler Gazze'deki can kaybının, mezalimin, öldürmenin, katilliğin karşısında ve Gazzelilerin, Filistin'in yanında yer aldılar. Bakın bu başka bir şey, ama bugün farklı bir taraf olma söz konusu oldu. Bunu, yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim. Şimdi buradan hızlı bir dönüş yaşanırsa rezil oluruz. Hızlı bir dönüş yaşanırsa, Rahip Brunson'da olduğu gibi, Kaşıkçı davasında olduğu gibi, şimdi Meclis'e gelen İsveç işinde olduğu gibi o zaman Türkiye gerçekten rezil olur."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, izlenilen politikada zikzak yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bana göre bu derece yani Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız. Onun da yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü orada da siviller öldü ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze'de ölen insan sayısının 1700'ü çocuk. Kim kaybetti? Gazzeliler kaybetti. Yazık günah ve oradan atılmaya çalışılıyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunun da yolu elbette İsrail'le ahbaplıktan bahsetmiyorum, dünya devletlerinin diplomasisini doğru yönetmekten. Bunu da en iyi yönetebilecek olan Türkiye."

Akşener, 28 Ekim Cumartesi günü bir Filistin mitingi düzenleneceğini hatırlatarak, "Keşke bir hafta sonra ya da bir hafta önce hepimizi davet ederek, bütün siyasi partileri davet ederek, çünkü Filistin ve Gazze'ye dair kınama mesajı Meclis'ten, hepimizin imzasıyla çıktı. Bunlar Türkiye'yi birleştiren şeylerdir. O mitingde hadi ben konuşma yapmazdım. Yine Sayın Erdoğan konuşaydı ama hepimiz davet edilseydik ve hepimiz gitseydik. Ondan sonra da hepimiz hep birlikte Cumhuriyet'in 100. yılını kutlasaydık. Şimdi bu ikisini de birleştirip dünkü konuşmayı da bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan gerçeklik şu, yani seçim kazanmaya yönelik yeni bir kutuplaştırmayla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye'ye zarar verir. Bu, insanımıza zarar verir." diye konuştu.

Yerel seçimlerle ilgili netleşen adayları açıkladıklarını ifade eden Akşener, yerel seçimlere İYİ Parti'nin tek başına katılacağını söyledi.

Ziyarette, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, Susurluk ilçesinden mevcut Belediye Başkanı Nurettin Güney, Gönen'de Fedai Coşkun, Erdek'te Arif Demir ve merkez Karesi ilçesinde Mustafa Lemi Aytekin'in, partilerinin belediye başkan adayları olduğunu açıkladı.