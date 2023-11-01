Akşener'den, Erdoğan'a Hamas tepkisi: Neden savunuyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur” sözlerini değerlendiren Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Kendi toprakları üzerinde hür yaşayan bağımsız bir milletiz. Bunun için ne kadar şükretsek, bize böyle bir kutlu miras bırakan kahramanlarımıza ne kadar dua etsek azdır. Filistin’de yaşananları görüyoruz, bizim kadar kısmetli olmayan mazlum milletlerin ne acılar çektiğine şahit oluyoruz.

Netanyahu terörü hız kesmeden devam ediyor. Her yüz yılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde olduğumuz yüzyılın psikopatı da Netanyahu’dur. Hamas’ın sivilleri katleden eylemleri, en büyük darbeyi Filistin halkına vurmuştur.

Elbette ki topraklarını İsrail işgaline karşı savunmak Filistinlilerin en doğal hakkıdır. Bu direnişin sözcülüğünü Hamas’a devretmek Netanyahu’ya hizmettir. Hamas’ın saldırısının zamanlaması açıktır, kime ve neye hizmet ettiği şüphelidir. Bu saldırı Netanyahu’nın toplumsal desteğinin eridiği bir dönemde gerçekleşti.

Kalıcı barıştan yana bir tavrın İsrail’de iktidara gelmesinden hemen öncesinde gerçekleşti. İsrail halkı bugün Netanyahu’nun saldırıya göz yumduğunu konuşuyor. Hatta Netanyahu’nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor.

Netenyahu'nun değirmenine su taşıyorsun

Ama Sayın Erdoğan, hâlâ Hamas’ı savunuyor, gerçekleri söylediğimiz için bize kızıyor. Biz Hamas’ın ne olduğunu bilmiyormuşuz. Biz tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik.

Dış politikayı da romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Sen onun bunun elinde savrulmaya alışık olabilirsin ama beni kendinle karıştırma. Sayın Erdoğan; sen sözde Kürdistan’ın bir parçasını Türkiye’de gördüğün Hamas’ı neden savunuyorsun? Filistin’in meşru bir hükümeti varken sen neden Hamas’ı Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Çocukları, kadınları öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Amacın ne Sayın Erdoğan? Netanyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu’nun değirmenine su taşıyorsun.

Hayat pahalılığı 100. yıl için utanç vesikası

İktidar kapsamlı bir ekonomik reçete ortaya koymadı. Hayat pahalılığı ve enflasyon altında insanlarımız yoksulluk ile bir başına bıraktırdılar. TÜRK-İş araştırmasına göre 4 kişilik ailenin gıda harcaması, yani açlık sınırını 13 bin 648 lira olarak belirledi. Asgari ücret 11 bin 402 lira. Bir de yoksulluk sınırı var o da 44 bin 523 lira. Milyonlarca çalışanımız açlık ve yoksulluk sınırının içinde yaşıyor. Cumhuriyetimizin 100.yılında bu tablo Türkiye için utanç vesikasıdır."