Akşener'den Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' sorusu: 'Çık açıkla'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sorumsuz açıklama karşısında; ben de buradan Erdoğan'a seslenmek istiyorum; madem öyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi oldu, çık, onu da açıkla. Her gün, yeni bir kadın, cinayete kurban giderken AK Parti iktidarı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek cinayetleri durdurabildiniz mi? Onu da açıkla.

* Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 40 seviyesine çıkardı. Hatırlayın; bundan 2 buçuk yıl önce dönemin Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 19’a çıkardığı için, görevden alınmıştı. Dün yüzde 19 faiz kabul edilemez bulunuyordu; bugün; yüzde 40 faiz, adeta alkışlanıyor… 'Neredeen nereyee' değil mi? İktidarı, defalarca uyarmıştık. 'Merkez Bankası’nın işine karışmayın' demiştik. İktidarı akla ve bilime davet etmiştik. 'Kendileri ettiler, kendileri buldular' diyeceğim ama; kendileri ettiler, ama maalesef, yine milletimiz buluyor. 'Ben ekonomistim' inadının cefasını, yine milletimiz çekiyor.

Asgari ücrete tek seferlik zamma tepki

* Çalışma Bakanı çıktı ve asgari ücretin, artık yılda bir defa belirleneceğini söyledi. Üstelik bunu, 'Çalışanlarımızı enflasyona, ezdirmemek için yapmalıyız' dedi. Şu utanmazlığa bakar mısınız?

* Yüksek enflasyon dönemlerinde ücret ve maaş ayarlamaları, ne kadar sık yapılırsa çalışanlar ve emekliler enflasyona karşı o kadar korunmuş olur.

* Ama biz, tam olarak bu nedenle; 'Böylesine yüksek bir enflasyonda asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli aylıklarını yılda 2 defa, güncellemek yetmez bu sayı, dörde çıkartılmalı' derken; Sayın Bakan, bunun, bir de 'asgari ücretliler için yılda bir defaya düşürüleceğini söylüyor. Böyle bir insafsızlık olabilir mi?

* Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor; o zaman, bir zahmet, kendinizden kısın! Biraz da siz tasarruf edin! Biraz da, siz kemer sıkın! Artık biraz da, siz sorumluluk alın! Artık biraz da, siz bedel ödeyin! Bu milletin boğazından da artık elinizi çekin!

Emekliker için çağrı

* Buradan iktidara seslenmek istiyorum; EYT’li kardeşlerimiz, sizden bir ayrıcalık talep etmiyorlar! Bir lütufta bulunmanızı da beklemiyorlar! Onlar, yıllardır olduğu gibi sadece kazanılmış haklarının, peşinden koşuyorlar! EYT’lilerimize kısmi emeklilik hakkını, behemehal iade edin. Ve kısmi emeklilikte, artan prim sayısını SSK’lılarda 3600’e Bağ-kur’lularda ise 5400’e düşürün. Normal emeklilikteyse, prim ödeme gün sayısını olması gerektiği şekilde, 5000 olarak kabul edin. Seçim vaadi, bir iktidarın namus sözüdür. Sözünüzü tutun!

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