Akşener'den İnce yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadaki iddiaların ardından bugün yaptığı basın açıklamasıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bundan sonra dengeler nasıl değişir?" sorusuna Akşener, "İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren belden aşağı vuran, kendisinin de ifade ettiği, bu tür konuların Türkiye açısından artık bitmesi gerektiğini, çok çirkin olduğunu ifade etmek isterim." yanıtını verdi.

Akşener, insanların hür iradesiyle kullandığı oyun sonucunu tartışma gibi bir lükslerinin olamayacağını ifade ederek, "Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak eğer seçmenimizin kalbine yeterli miktarda girememişsek, onu ikna edememişsek, ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu hiç kimse değil bizizdir. Dolayısıyla kabul etmemiz gereken budur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Akşener, "Şu an kimseyle görüşmedim, çünkü Denizli'deydim." karşılığını verdi.

Katıldığı canlı yayın için hazırlık yaptığını, bu sebeple kimseyle görüşemediğini vurgulayan Akşener, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanının bir araya geleceğini belirterek, "Saat 22.00'de diğer arkadaşlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacağım." dedi.

Söz konusu toplantının 2 gün önce kararlaştırıldığını ifade eden Akşener, "Seçim günü nasıl bir sistem yapılacak?" sorusunun konuşulacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararına saygı duyduğunu belirten Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden bir daveti oldu, ona da çok olumlu baktığımı ifade etmek isterim." dedi.