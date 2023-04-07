Akşener'den İsrail'in Gazze saldırısına tepki
İYİ Parti lideri Akşener, İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili, "Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." dedi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından şimdi de Gazze'de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.