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Akşener'den İsrail'in Gazze saldırısına tepki

İYİ Parti lideri Akşener, İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili, "Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." dedi.

Haber Merkezi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından şimdi de Gazze'de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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