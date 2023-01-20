Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Altılı Masa" toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Akşener, dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelmişti. Akşener bugün ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Akşener, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

Liderler, 10. buluşmalarını ise 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. Yaklaşık 10 saat süren 10. liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni’ni, 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız” denilmişti. (ANKA)