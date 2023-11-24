Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel seçimler için başlattığı il gezilerine Çanakkale ile devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerle ilgili Akşener, “Genel İdare Kurulu’muzun aldığı bir kararla Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerinde hür ve müstakil olarak seçime girme kararı var. Kurultay’da, üst kurul delegeleri tarafından seçilen makam olan, Genel İdare Kurulumuzun aldığı bir karar var. Bu karar çerçevesi içinde Türkiye’nin 46 yerinde belediye başkan adayları ilan ediyoruz. İl ve büyükşehirlerde bizzat ben giderek ilan ediyorum. Aynı zamanla da teşkilatlarımızla da bir hasbihal oluyor.” dedi.

Mansur Yavaş ziyareti

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dünkü ziyaretiyle ilgili, “Bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Genel Başkanları Sayın Özgür Özel’in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Bazı yayın organlarında tesadüfen gördüm, çirkin bir tavır oluştuğuna dair... Asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi Genel Başkanlarının selamlarını getirdi. Hepimiz açısından çok üzüldüğüm bir haber, artık ipin ucu kaçtı Türkiye’de. Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok.” dedi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerde iş birliğine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya, “Ben izleyemedim. Sabah söyledi arkadaşlarımız, çünkü bir toplantım vardı akşam izleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler o kadar biliyorum.” yanıtını verdi.

Dikbayır'ın iddiaları

Akşener, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın dile getirdiği iddialarla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var: Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın, istifa eden arkadaşlarımızın hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim... Her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunulacak alan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de orasıdır. Ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım. Zaman zaman da çok çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen. Fakat bu dönem ilginç bir şey oluyor. Biz Genel İdare Kurulu’muzla bir karar aldık. O karar da hür ve müstakil olarak seçime girme kararıydı, Türkiye’nin 81 ilinde, aday gösterme üzerine. O günden beri hem muhalif medya diye tanımlayacağımız alanlar, hem de yandaş medya; ikisi birden ateş ediyor. Öncelikle bu. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımız ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu parti bu ülkeyi yönetmek üzerine kurulmuş, çok mücadele ederek; çok çirkinliklerle, iftiralarla, pisliklerle, hatta tehditlerle karşı karşıya kalarak bugünlere gelmiş.

“Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir”

Dün ben izlemedim. Ama özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur: Çok üzüldüğümü ifade ediyorum, gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Söyleyeceğim şey şu: İddia sahibinin, isimlendirdiği kişilerin; ‘bunlar iftiradır’ diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline, tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte; sadece bunu söyleyebilirim, hukuk açısından. Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum; edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.” (ANKA)