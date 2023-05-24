Akşener'den Özdağ yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurumasıyla ilgili açıklama yaptı.

Protokol imzalanmasından memnun olduğunu belirten Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın mutabakat metinleriyle ters düşen bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Akşener, Özdağ'a verileceği iddia edilen bakanlıklar konusundaki soruya, "Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak." yanıt verdi.

Akşener, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.