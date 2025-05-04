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Akşener'den Özel’e "geçmiş olsun" mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Akşener'den Özel’e "geçmiş olsun" mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Özel’e saldıran kişi iki çocuğunu öldürmüş

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde cinnet geçirerek 2 çocuğunu öldürdü ve sonrasında cezaevine girdi.

Ancak müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Akşener'den Özel için "Geçmiş olsun" mesajı

Özel’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isimden “geçmiş olsun” telefonu geldi. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir paylaşım yaptı.

Akşener, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizdeki demokratik siyaset zeminine, şiddeti gölgesinin bile düşmediği günlere kavuşmamızı temenni ediyorum."

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