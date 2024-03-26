Akşener’den Özel’e: Türk siyasetinde böyle bir cıvıklık olmamıştır

Edirne’nin İpsala ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Edirne adayı Hamdi Sedefçi’yi eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi.



Vatandaşlara hitap eden Akşener, “2023'e giderken ben baktım ki işler iyi gitmiyor, henüz o masa kurulmadan evvel Kılıçdaroğlu'na 5 kişi ben, 5 kişi onlar ziyarete gittik, karşılıklı oturduk ve bir şey söyledim dedim ki, 'Kemal bey eğer bu iki belediye başkanından birisini aday gösterecekseniz biz varız ama öbürünü geri çekin çünkü seçmeni futbol kulübü taraftarı haline getiriyor bu sistem, eğer ikisini de yapmayacaksanız ikisini de geri çekin ona göre bir yol güdelim, dedim. Baktım ki kimse yerinden kıpırdamıyor ve bir eylem aldım, tavır koydum, dedim ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” şeklinde konuştu.



Akşener, "Bütün bunların neticesinde biz kazanamadık. Benim söylediklerim kale alınmadı, öyle oldu, böyle oldu. Şu anda varsayalım her konuda suçlu benim, kabulüm. Biz aldık 9.67, hani buraya kimi koysak yüzde 60, kola kutusu koysak yüzde 60 oy alır diyenler vardı ya, düşün 9.67'yi, Kılıçdaroğlu yüzde 51'le bize rağmen kazanabilirdi, matematik öyle söylüyor ama olmadı. Şimdi o suçlu, bu suçludan ziyade insanların bu maskeli balodan, bu siyasetçilerin başlarının çok mutlu olduğunu gördüm. Çok rahatları yerinde. Biri çıkıyor diyor ki Edirne'ye geliyor Özgür Özel diyor ki 'sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz yoksa AK Parti kazanır. İYİ Parti'nin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor” diye konuştu.



Özgür Özel’i eleştiren Akşener, “Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; 'Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir'. İşte Halil İbrahim Sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik” ifadelerini kullandı.